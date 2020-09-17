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عدن - ياسمين التهامي - قوات الجيش ترفع بـ مكبرات الصوت " النشيد الوطني " عالياً .. بعد أن كسرة شوكة الحوثيين بهجوم كاسح غير موازين معركة الرحبة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوما كاسحا على مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في جبهة "الرحبة" جنوب مأرب، وتمكنت من استعادة مواقع كانت قد سيطرة علهيا المليشيات وقالت مصادر ميدانية، إن القوات الحكومية، رفعت بمكبرات الصوت النشيد الوطني والعلم الجمهوري عالياً في عقبَ سيطرتها على المواقع ،تزامناً مع الهجوم الكاسح في الرحبة والصدارة ونجد المجمعة والمناقل، وكبدت المليشيات الحوثية خسائر كبيرة وكثيرة في الارواح والمعدات. وأكد يحيى قمع مدير المكتب الإعلامي بالجوف، سيطرة قوات الجيش الوطني على موقع "نجد المجمعة" بمديرية الرحبة. وكتب قمع في تغريدة له على "تويتر": "الساعه ?? صباحا وصدى النشيد الوطني يملئ المسامع في جبهة نجد المجمعة بجبهة مارب الجنوبية، بعد دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية". وفي وقت سابق، قالت مصادر عسكرية وميدانية، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلين من قبائل مراد أحبطت محاولة تسلل لعناصر من مليشيات الحوثي وشنت هجوما معاكسا على مواقع للمليشيات استحدثتها قبل أيام في ميسرة جبهة نجد المجمعة بمديرية رحبة. وبحسب المصادر، فإن قوات الجيش قتلت 8 من عناصر المليشيات وأسرت 6 آخرين واستولت على عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة التي كانت بحوزتهم. وكانت قوات الجيش الوطني قد دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مناطق المواجهات جنوبي محافظة مأرب.

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