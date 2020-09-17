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عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث| تغير مفاجئ في «أسعار الصرف» للريال اليمني أمام «العملات الأجنبية» لهذا اليوم الخميس !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية اليوم الخميس 17سبتمبر 2020م. في صنعاء وعدن. سعر الصرف في صنعاء شراء: الدولار الأمريكي: 605 الريال السعودي: 160 الدرهم الإماراتي: 160 بيع: الدولار الأمريكي: 608 الريال السعودي: 160.8 الدرهم الإماراتي: 166 سعر الصرف في عدن شراء: الدولار الأمريكي: 815 الريال السعودي: 214 الدرهم الإماراتي: 219 بيع: الدولار الأمريكي: 820 الريال السعودي: 221 الدرهم الإماراتي: 210

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