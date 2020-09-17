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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على القاتل الحقيقي للشهيد الأغبري والذي تعمل عصابة سبعاوي لصالحه؟

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جديد اب برس

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المقاطع المرئية المسربة لحادثة تعذيب وقتل الشاب “عبدالله الاغبري” عن طرف ثالث كان يدير ويتابع عن بعد العملية من خلال تصوير و تزويد العصابة له المقاطع أولاً بأول . وقال عدد من الناشطين في تغريدات رصدها “المشهد اليمني ”آ يوم الثلاثاء في تساؤلات تبحث عن إجابة في قضية مقتل الاغبري والتي أصبحت قضية رأي عام يتم التحقيق فيها شعبيا لكشف تفاصيل الجريمة ، من هو الطرف الخفي الذي كان يتابع الجريمة بالتليفون ؟ ومن هو الشخص المهتمين بتصوير وتوثيق الجريمة له فقط ؟. وأضاف العديد من الناشطين أن السباعي وسفاحيه أدوات تصفيه للوبي كبير وخطير وهو ما تحاول المليشيا الحوثية اخفاؤه عن الرأي العام . وزود عدد من الناشطين تحقيقاتهم بالصور من خلال مقاطع الفيديو المسربة لجريمة مقتل الاغبري والذي يظهر فيها عملية تزويد العصابة بالصور والمقاطع الصوتية من قبل المجرمين . واكدت المصادر أن القاتل الحقيقي للاغبري هي عصابة ولوبي كبير متورط في عمليات قتل ونهب وابتزاز وتصوير مقاطع فاضحة وغيرها من الجرائم . وتم القبض على قتلة الاغبري بعد نصف من تنفيذ العصابة للجريمة والتي حدثت في 26 أغسطس في محلات السباعي بشارع القيادة من قبل خمسة متهمين بينهم اثنين من محافظة عمران وتمت إحالتهم بصورة عاجلة إلى النيابة دون التحقيق في مسرح الجريمة وهو ما دفع الرأي العام للتخوف من تمييع القضية والاكتفاء بإعدام الخمسة دون الكشف عن بقية العصابة والتي كان الفضل لوسائل التواصل الإجتماعي في كشفها.