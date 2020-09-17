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عدن - ياسمين التهامي - تطورات خطيرة في معارك مأرب وسط تفاصيل دامية تحدث الان !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، لهجوم عنيف شنته جماعة الحوثي على مواقعها في جبهة المخدرة، شمالي غرب مأرب. وقالت مصادر ميدانية، إن معارك عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، إثر محاولة تسلل حوثية في جبهة المخدرة، أسفرت عن مقتل وأسر عدد من مسلحي الحوثي(لم تحددهم). وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش تمكنت من اغتنام عربتين مدرعتين أثناء المواجهات. ومساء أمس، لقي نحو 30 من عناصر جماعة الحوثي مصرعهم، وأسر 7 أخرين، خلال المعارك التي اندلعت بين الجيش والحوثيين، على أطراف "رحبة" جنوبي غرب محافظة مأرب. وتشهد عدة جبهات في محافظة مأرب، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش وجماعة الحوثي، تتكبد فيها الجماعة خسائر فادحة.

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