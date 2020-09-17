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عدن - ياسمين التهامي - فوائد عديدة ومُذهلة للزبيب الأسود.. منها تقوية الأعصاب والعظام !

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جديد اب برس

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ت الدكتورة في التغذية وعلم الغذاء سينتيا الحاج وفقاً لمجلة “لكِ سيدتي” فوائد الزبيب الأسود للأعصاب: تقوية الأعصاب والعظام تقول الدكتورة سينتيا بداية: إن “الزبيب الأسود يتمتع بفوائد صحية عديدة منها محاربة الإمساك وعلاج فقر الدم؛ وهو مفيد جداً للأعصاب والعظام؛ لاحتوائه على عدة مكوّنات منها الحديد، البوتاسيوم، الكالسيوم والفوسفور… يحتوي الزبيب الأسود على نسبة كبيرة من المواد المضادّة للأكسدة التي تساعد على إبطاء عملية الشيخوخة عن طريق إصلاح الخلايا في الجسم وتقوية جهاز المناعة، وبسبب غناه بعنصري البوتاسيوم والكالسيوم فهو يساعد على تقوية العظام والمفاصل، وعلاج هشاشة العظام وبالتالي الأعصاب. آ هذا في حين يحتوي نصف كوب من الزبيب الأسود على حوالي 220 سعرة حرارية و42 غراماً من السكر، وهذا المحتوى المنخفض من السعرات الحرارية والدهون يجعل من الزبيب خياراً صحياً خفيفاً، خصوصاً أثناء الحركة وأثناء اعتماد حمية صحية”. آ فوائد الزبيب الأسود في تعزيز المناعة وتضيف الدكتورة سينتيا الحاج قائلة: “يعتبر الزبيب عنصراً غذائياً غنياً جداً بالفيتامين سي C، وهو غني جداً بالألياف، ويتميّز بأنه فاكهة مجففة خفيفة؛ كونه يحتوي على كمية قليلة من الدهون، ويعمل على تزويد الجسم بالطاقة العالية. بالإضافة إلى أنه الغذاء الأمثل للشفاء من حالات الإصابة بفقر الدم، لذلك يُنصح بتناوله باستمرار حتى يتم تزويد الدم بالمعادن اللازمة والضرورية لتغذية الجسم. يعمل الزبيب الأسود على تعزيز مناعة الجسم، لاسيما ضد أمراض الشتاء وخصوصاً السعال؛ لأنه يحتوي على مواد مضادّة للأكسدة، وكذلك يقضي ويقاوم الفيروسات والجراثيم المسبّبة للأمراض، ويساعد أيضاً على تخليص الجسم من السموم والفضلات، ولذلك يشعر الشخص عندما يتناول الزبيب بنوع من الحيوية والنشاط؛ لأنه يقضي على التوتر والتعب والقلق”. آ فوائد الزبيب الأسود لعلاج المفاصل وتتابع الدكتورة سينتيا قائلة: “يوصف الزبيب الأسود لعلاج أمراض الروماتيزم وآلام المفاصل، إما بتناوله على الريق أو تناول شراب منقوع الزبيب. وهناك من يصفه بأنه من المواد الغذائية التي تعمل على فتح الشهية لتناول الطعام. أما عن الأمراض التي يعالجها الزبيب، فهي أمراض النقرس، القولون، أمراض الرئة، الصداع، آلام الشقيقة، ضعف الكبد، الإسهال، الصرع، كما يعمل على تفتيت حصى المرارة والكلى، بالإضافة إلى أنه يزوّد الجسم بالطاقة. إنما لا يُنصح به لمرضى السكري؛ لأنه يرفع مستوى سكر الدم؛ كون محتواه عالياً بالسكريات البسيطة مثل سكر الفركتوز. والزبيب من الوجبات الخفيفة التي لا تحتوي على الدهون المشبّعة، فيما محتواه العالي من الألياف الغذائية يؤمن الشعور بالشبع، ويحمي من الإصابة بالبواسير. آ يعالج الزبيب الأسود مشاكل الجهاز الهضمي مثل الغازات والشعور بالانتفاخ، بسبب احتوائه على عنصر البوتاسيوم الذي يخفّض ضغط الدم المرتفع والكولسترول. آ وأخيراً من فوائد الزبيب الأسود الصحية نذكر أنه يخلّص من السعال، نزلات البرد، ضيق التنفس وهو طارد للبلغم، كما أنه يقي من التقيؤ والغثيان والتعب الذي تشعر به السيدة الحامل خلال فترة حملها، بالإضافة إلى أنه يساعد في إدرار البول، ويساهم في تفتيت حصوات الكلى والمجاري البولية”. آ آ من أهم فوائد الزبيب الأسود – الزبيب أحد أنواع الفاكهة التي يتم الحصول عليها من العنب بعد تجفيفه، وله عديد من الفوائد الصحية للجسم منها منع الإمساك وعلاج فقر الدم، وغيرها الكثير. – يزوّد الجسم بالطاقة اللازمة للعمليات الحيوية؛ لاحتوائه على السكريات البسيطة. – يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تقوّي الجهاز المناعي. – يحدّ من أمراض والتهاب المفاصل، ويحمي من التعرّض لهشاشة العظام، ويخلّص من حدّة الإجهاد، القلق والتعب. – يحتوي على عنصر الحديد والنحاس الذي يحارب فقر الدم. – يحتوي على المركّبات المضادّة للأكسدة التي تمنع الإصابة بمرض السرطان. – ينقّي الجسم من السموم؛ لاحتوائه على المركبات المضادّة للأكسدة. – يساعد في تخفيض معدّل ضغط الدم بسبب احتوائه على البوتاسيوم. – يخفّف من التعب والإرهاق ويمنح النشاط للجسم. – يخفّف من الالتهابات في الجهاز الهضمي. – فاتح للشهية ويساعد في حالات فقر الدم وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد. – يساهم في إنقاص الوزن لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تؤمن الشعور بالشبع.