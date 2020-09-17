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عدن - ياسمين التهامي - شاب لم يتمالك نفسه أمام مراهقة حسناء تمارس الرياضة بدبي.. باغتها من الخلف وماحدث بعد ذالك صادم!!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements حت محكمة الجنايات بدبي أولى جلسة لها في محاكمة موظف آسيوي في قضية اتهامه بجريمة هتك عرض سيدة آسيوية، اثناء قيامها بممارسة الرياضة البدنية “المشي” في منطقة قريبة من مسكنها. وقال الموظف المتهم بالجريمة بحسب التحقيقات “محكمة الجنايات” أنه قام بمباغتة السيدة من الخلف، وامسك بمنطقة حساسة من جسدها. فما كان من السيدة إلا أن صرخت في وجه الشاب، ليفر هارباً من مكان الحادثة. بعد ذلك قامت السيدة بإخبار زوجها بما حدث معها حين وصولها إلى شقتها، ليقوم الزوج بالبحث عن الشاب وإبلاغ الشرطة. ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة بدبي من كاميرات تسجيل ومراقبة استطاعت الشرطة الكشف عن هويته. آ وأفادت المرأة المجني عليها من خلال تحقيقات النيابة العامة بإمارة دبي أنها كانت تمارس رياضة المشي في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحاً، بجوار البناية التي تسكن فيها هي وزوجها وذلك في منطقة المحيصنة الرابعة. وعند الانتهاء من ممارسة الرياضة، وأثناء عودتها للبيت، فوجئت بوجود شخص يتحسسها من الخلف، فما كان منها إلا أن صرخت في وجهه ففر المتهم هارباً. حيث حاولت السيدة الركض خلفه لكنها لم تستطع اللحاق به، نظراً لأنها كانت مصدومة وغير متماسكة أعصابها، ولم يسمع أحد صراخ السيدة، لأن الواقعة قد حدثت في ساعة مبكرة.

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