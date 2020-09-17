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عدن - ياسمين التهامي - ماهي الدولة العظمى التي تلوّح بالتدخل الدولي لوقف الهجوم الحوثي على مأرب؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements بريطانيا رفضها للحملة العسكرية التي يشنها الحوثيون على محافظة مأرب النفطية (شمال شرق اليمن). وقال نائب المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة جوناثان ألين, في جلسة مجلس الأمن إن هجوم الحوثيين يؤدي إلى خسائر محزنة ويهدد بعرقلة العملية السياسية في هذه المرحلة الحاسمة وعبر نائب المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة عن ترحيبه بالبيانات التي وصفها بالقوية للمبعوث الخاص"مارتن جريفيث، بشأن مأرب. وطالب مجلس الامن والمجتمع الدولي بإرسال رسالة قوية وموحدة إلى الحوثيين مفادها أنه يجب عليهم وقف هجومهم على مأرب. وأضاف "الوقت ينفد و يتعين على الأطراف التحرك بسرعة للاتفاق على وقف إطلاق النار والانخراط في عملية سياسية شاملة و إذا لم يفعلوا ذلك، يجب أن يكون هذا المجلس على استعداد لاتخاذ إجراءات لم يفصح عنها. والأربعاء، أعلنت جماعة الحوثيين، رفض كافة الضغوط الدولية لايقاف تصعيدها العسكري في محافظة مأرب النفطية (شمال شرق البلاد). وقال نائب رئيس حكومة الجماعة لشئون الدفاع والامن جلال الرويشان إن قواتهم ماضية في السيطرة على مأرب وجميع الأراضي اليمنية والمياه الإقليمية أياً كان حجم الضغوط السياسية والدبلوماسية على حد تعبيره . وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث عبر أمس الثلاثاء عن قلقه البالغ من استمرار الحملة العسكرية التي يقوم بها الحوثيون في اتجاه مأرب، محذراً من آثار مضاعفةعلى مجمل العملية السياسية وحشد الحوثيون آلاف المقاتلين مؤخراً وشنوا هجوماً كبيراً من عدة محاور على مأرب بغرض السيطرة على المحافظة النفطية.

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