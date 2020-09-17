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فيديو مسرب جديد عبدالله السباعي يقوم بنزع ملابس عبدالله الأغبري وسط تفاصيل مشهد مؤلم ومحزن تهتز له الجبال

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يزيد بن سلمان - شبوة - يتواصل تسريب فيديوهات وصور يوما ً بعد اخر للشهيد المغدور عبدالله الاغبري وهو في مسرح الجريمة للشهيد الاغبري وهو يتحمل  العذاب من قبل الخمسة المجرمين الذين تسببوا بقتله .

ونشر الناشط احمد الميدان عبر صفحته في الفيس بوك رصده وطن الغد :  احدث فيديو للشهيد الاغبري  وهو هزيل الجسم منهك الجسد ومتعب من شدة التعذيب والمجرم السباعي يحاول تفتيش ملابسه وخلعها وسط تفاصيل مؤلمة للمشهد الاجرامي من قبل هؤلاء الوحوش .

 

وطن الغد ينشر ما نشره  الناشط " أحمد الميدان " :

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تسريب صور  وفيديو جديد في قضية مقتل الشهيد عبدالله الاغبري  الفيديو الساعة تشير الى 11:07 وهذا المقطع يوضح تغير الملابس للضحيه في موقع مسرح جريمة التعذيب والضرب .  مما يؤكد مصداقية الاجهزه الأمنيه حيث سبق وان صرح مصدر امني انهم وجدون ملابس الضحيه وعليها أثر لدم الضحيه في احد الشوارع القريبه من مكان الجريمه .  يعتقد ان سبب تغير الملابس الضحيه من قبل المتهمين لكي لا ينكشف امرهم عند خروجهم من المحل اذا وجد في ملابسه دم  عند قيامهم بإسعاف الضحيه ولكن الله غالب وقد فضحهم ولا أحد يستطيع إخفاء الحقيقه  . والظلم ظلمات  

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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