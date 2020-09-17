المشتركة تحبط محاولتي تسلل بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

أحبطت القوات المشتركة محاولتَي تسلل لمليشيات الحوثي في مدينة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، وكبدتها خسائر فادحة.



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وطبقاً لمصادر عسكرية ميدانية، أفادت أن القوات المشتركة رصدت عناصر مسلحة حوثية مدججة بأنواع الأسلحة حاولت التسلل نحو مواقعها شرق مدينة الصالح، وقامت بالتعامل معها على الفور موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.

وتزامنت مع محاولة تسلل ثانية للمليشيات الحوثية في الوقت نفسه نحو شارع 7 يوليو بمدينة الحديدة، وتمكن أبطال القوات المشتركة من إفشالها وتكبيد المليشيات خسائر فادحة وفقاً للمصادر نفسها.

المصادر أكدت، أن القوات المشتركة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية، ودمرت أسلحة تابعة للمليشيات، بعد أن خاضت معها اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة، فيما لاذ من تبقى من عناصر الحوثيين بالفرار يجرُّون وراءهم أذيال الهزيمة.