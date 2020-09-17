- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تحبط محاولتي تسلل بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
أحبطت القوات المشتركة محاولتَي تسلل لمليشيات الحوثي في مدينة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، وكبدتها خسائر فادحة.
وطبقاً لمصادر عسكرية ميدانية، أفادت أن القوات المشتركة رصدت عناصر مسلحة حوثية مدججة بأنواع الأسلحة حاولت التسلل نحو مواقعها شرق مدينة الصالح، وقامت بالتعامل معها على الفور موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.
وتزامنت مع محاولة تسلل ثانية للمليشيات الحوثية في الوقت نفسه نحو شارع 7 يوليو بمدينة الحديدة، وتمكن أبطال القوات المشتركة من إفشالها وتكبيد المليشيات خسائر فادحة وفقاً للمصادر نفسها.
المصادر أكدت، أن القوات المشتركة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية، ودمرت أسلحة تابعة للمليشيات، بعد أن خاضت معها اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة، فيما لاذ من تبقى من عناصر الحوثيين بالفرار يجرُّون وراءهم أذيال الهزيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة تحبط محاولتي تسلل بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.