محافظ حضرموت يتفقد التجهيزات النهائية بمتحف المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، اليوم ، سير التجهيزات النهائية بمتحف المكلا بالقصر السلطاني تمهيداً لافتتاحه.



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وطاف المحافظ بأجنحة وأقسام المتحف الذي جرى اعادة تأهيله بنسق معماري فريد على ذات النسق الذي أُنشأ عليه بأيدي عمالة محلية ماهرة، وبتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

وتعرّف المحافظ من مدير عام هيئة الآثار والمتاحف والمخطوطات رياض باكرموم، على التحديثات التي جرى تنفيذها في أسقف وأسطح وجدران وقاعات المتحف وغرفه، وطرق العرض الحديثة لإبراز نماذج من النقوش والشواهد الأثرية لتاريخ حضرموت.

وأكد المحافظ البحسني ،اهتمام قيادة السلطة المحلية بهذا المعلم التاريخي الذي يضم بين جنباته نماذج من نقوش حضرموت التي تعرّف الجيل الحالي والضيوف بتاريخ حقب مختلفة من موروث حضرموت