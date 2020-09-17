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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. أول سيارة طائرة صناعة تركية مائة بالمائة !

نجحت تركيا، الثلاثاء، بإجراء أول اختبار للتحليق للسيارة التركية الطائرة محلية الصنع "جزري". وغرّد سلجوق بيرقدار المدير التقني لشركة بايكار التركية، على حسابه في "تويتر" قائلا: "مستقبل تركيا"، مرفقا فيديو لأول اختبار تحليق للسيارة التركية الطائرة. والعام الماضي، أعلن بيرقدار إطلاق مشروع السيارة الطائرة، محلية الصنع "جزري"، وبذلك تكون تركيا التي تزيد من خبراتها في مجالي الصناعات الدفاعية والصناعات الجوية يوما بعد يوم، قد أخذت مكانها أيضاً وسط الدول التي تعمل على تصنيع هذه التكنولوجيا. آ يشار إلى أن العديد من الدول في مقدمتها الولايات المتحدة واليابان، وشركات دولية تتسابق في هذا المجال.

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