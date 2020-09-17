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عدن - ياسمين التهامي - الداعية الإماراتي وسيم يوسف للعرب: إسرائيل لم تدمر دولكم… وسأخبركم قصة لمن يزايد!

أثار الداعية الإماراتي وسيم يوسف الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدات للرد على رافضي التطبيع، فيما تفاعل معه حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية. وقال “يوسف” على حسابه في “تويتر”: “سأخبركم قصة لمن يُزايد على معاهدة السلام بين البحرين والإمارات مع إسرائيل: إسرائيل لم تدمر سوريا، إسرائيل لم تحرق ليبيا، إسرائيل لم تشتت شعب مصر، إسرائيل لم تحطم ليبيا، إسرائيل لم تمزق لبنان، قبل أن تعيبوا إسرائيل أنظروا إلى أنفسكم بالمرآة يا عرب فالعلة بكم”. وأضاف: “أنتم يا عرب من صفقتم للثورات المجنونة، أنتم من خرج لحرق شوارع بلادكم، أنتم من صفقتم للإخوان المسلمين، أنتم من أحتضن حزب الله أنتم من تسلط بالإعلام على أنفسكم!، أنتم من فجرتم مساجد وكنائس بعضكم البعض، منكم خرجت داعش وأخواتها، أنتم من كفر بعضكم بعضًا، المرض والعلة بكم وليس بإسرائيل”. إسرائيل بالعربية تتفاعل من جانبه، تفاعل حساب “إسرائيل بالعربية” معه، وأعاد تغريدته، وعلق عليها بقوله: “عندما تدرك الشعوب العربية هذه الحقائق فالسلام قادم قريبًا بإذن الله”.

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