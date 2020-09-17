شكرا لقرائتكم خبر عن إندلاع حريق ضخم في ‘‘مكة المكرمة’’ .. وتحرك عاجل للسلطات.. شاهد أول (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إندلاع حريق ضخم في ‘‘مكة المكرمة’’ .. وتحرك عاجل للسلطات.. شاهد أول (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت إمارة منطقة مكة باندلاع حريق ضخم، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، فيما تباشر قوات الدفاع المدني مكافحته. وأوضح حساب إمارة مكة عبر تويتر أن الحريق اندلع وسط مجموعة من الأشجار فى جبل "عمد" بمحافظة ميسان، فى منطقة مكة المكرمة. وأضاف الحساب أن فرق الدفاع المدنى تعمل على إطفاء الحريق والسيطرة عليه، فيما لم يشر الإمارة إلى وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الحريق.

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