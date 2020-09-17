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عدن - ياسمين التهامي - تسريب صور وفيديو جديد في قضية مقتل الشهيد عبدالله الاغبري... المجرمين ينتزعون ملابس الضحية لهذا السبب !!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements صل تسريب فيديوهات وصور يوما ً بعد اخر للشهيد المغدور عبدالله الاغبري وهو في مسرح الجريمة للشهيد الاغبري وهو يتحمل العذاب من قبل الخمسة المجرمين الذين تسببوا بقتله . ونشر الناشط احمد الميدان عبر صفحته في الفيس : احدث فيديو للشهيد الاغبري وهو هزيل الجسم منهك الجسد ومتعب من شدة التعذيب والمجرم السباعي يحاول تفتيش ملابسه وخلعها وسط تفاصيل مؤلمة للمشهد الاجرامي من قبل هؤلاء الوحوش . تسريب صور وفيديو جديد في قضية مقتل الشهيد عبدالله الاغبري الفيديو الساعة تشير الى 11:07 وهذا المقطع يوضح تغير الملابس للضحيه في موقع مسرح جريمة التعذيب والضرب . مما يؤكد مصداقية الاجهزه الأمنيه حيث سبق وان صرح مصدر امني انهم وجدون ملابس الضحيه وعليها أثر لدم الضحيه في احد الشوارع القريبه من مكان الجريمه . يعتقد ان سبب تغير الملابس الضحيه من قبل المتهمين لكي لا ينكشف امرهم عند خروجهم من المحل اذا وجد في ملابسه دم عند قيامهم بإسعاف الضحيه ولكن الله غالب وقد فضحهم ولا أحد يستطيع إخفاء الحقيقه .

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