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عدن - ياسمين التهامي - اليمن تفيق على «جريمة جديدة» لاتقل بشاعة عن جريمة «الأغبري» بل أكثر جرماً بتنفيذ عملية الذبح المرفقة بمجموعة صور للضحية.. والسبب مؤلم للغاية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل وصر جريمة بشعة لا تقل بشاعة عن جريمة الاغبري وسط تفاصيل مؤلمة لأربعة اشخاص قاموا باستدراج سائق باص ومن ثم قاموا بذبحة بشكل بشع. واكدت المصادر ان الشاب علي نبيل المطري كان في مقتبل العمر من أبناء منطقة رداع محافظة البيضاء. الولد الوحيد لأمة وأبوة وباقي أخواته بنات. قرر والدة أخذ باص له يشتغل ويطلب الله على أسرتة ولكن أيادي الغدر والخيانة من قبل عصابة منظمة من خارج المدينة أخذت هذا الشاب في مشوار وبينما هم في الطريق قامت بذبحه بطريقة تقشعر لها الأبدان من هول وبشاعة الجريمة، ونهب الباص الذي يشتغل علية لتوفير لقمة العيش لأسرتة. الجهات الأمنية مشكورة قامت بالقبض على الجناة ولكن هناك وساطات وتمييع للقضية لا نعلم من وراءها. لو تم تصوير هذي الجريمة لكانت أبشع جريمة في تاريخ اليمن ولا تقل بشاعة وجرم عن جريمة الأغبري (رحمة الله تغشاهم).

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