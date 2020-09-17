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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تقرر الانضمام لاتفاق التطبيع مع إسرائيل.. والملك سلمان يُبلغ ‘‘ترامب’’ رسالة حساسة (فيديو)
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جديد اب برس
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، أن "السعودية ستنضم للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي البحريني في الوقت المناسب". وقال ترامب: "أجريت مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وهما منفتحان على السلام وسينضمان إليه".واستضاف الرئيس الأمريكي ترامب، يوم الثلاثاء في البيت الأبيض بواشنطن وفود كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض، حيث شهد توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدان الثلاث مع بعضها، والتي أعلنت دبي والمنامة تباعا، توصلهما إلى اتفاق للسلام مع تل أبيب برعاية أمريكية.
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