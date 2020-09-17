شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقرر الانضمام لاتفاق التطبيع مع إسرائيل.. والملك سلمان يُبلغ ‘‘ترامب’’ رسالة حساسة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السعودية تقرر الانضمام لاتفاق التطبيع مع إسرائيل.. والملك سلمان يُبلغ ‘‘ترامب’’ رسالة حساسة (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

Advertisements

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، أن "السعودية ستنضم للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي البحريني في الوقت المناسب". وقال ترامب: "أجريت مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وهما منفتحان على السلام وسينضمان إليه".

واستضاف الرئيس الأمريكي ترامب، يوم الثلاثاء في البيت الأبيض بواشنطن وفود كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض، حيث شهد توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدان الثلاث مع بعضها، والتي أعلنت دبي والمنامة تباعا، توصلهما إلى اتفاق للسلام مع تل أبيب برعاية أمريكية.