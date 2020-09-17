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عدن - ياسمين التهامي - ترامب يرجّح.. السعودية بين 5 دول ترغب بالتطبيع مع إسرائيل !

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جديد اب برس

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الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، إنه ينتظر انضمام السعودية إلى قائمة الدول التي وقعت اتفاقيات تطبيع علاقات مع إسرائيل. وفي تصريحات أدلى بها ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده من البيت الأبيض، تطرق خلاله للحديث عن عدد من القضايا الداخلية والخارجية، أوضح أن هناك 5 دول على الأقل تريد الانضمام إلى اتفاق السلام، مشيرا إلى أن لديه إحساسا بأن السعودية تريد ذلك بناء على محادثات أجراها مع القادة في السعودية. وذكر كذلك أن "الفلسطينيين سيأتون إلى طاولة التفاوض في نهاية المطاف"، مضيفا أن "الناس اعتقدت أن الاتفاق مع الفلسطينيين كان يجب أن يتم أولا، ولكن هذا لم يكن ليحدث". وأكد أنه توصل إلى اتفاق لم يكن أحد يتوقعه؛ لأنه تبنى موقفا مختلفا في التفاوض، قائلا إنه لم يتم سفك نقطة دم واحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق. في سياق متصل، شدد ترامب على أن "أسوأ قرار اتخذته الولايات المتحدة كان الذهاب إلى الشرق الأوسط، حيث قتل ملايين الأشخاص من الجانبين، وكان خطأ كبيرا، لكن الوضع اختلف الآن بعد اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين".آ آ وتابع قائلا: "الشرق الأوسط لديه الأرض المغمورة بالدماء أكثر من أي مكان في العالم، مشيرا إلى أن بلاده "قتلت مئات الآلاف وقتل آلاف الأمريكيين كذلك". وأكد ترامب أنه يريد إخراج جميع الجنود الأمريكيين من المنطقة، وأنه لن يسمح لإيرانيين بتطوير سلاح نووي أبدا. والثلاثاء، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقين للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو الحدث الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "تاريخي"، رغم الرفض والإدانة الفلسطينية الواسعة له رسميا وشعبيا. أما السعودية، فلا تربطها علاقات علنية مع إسرائيل، حيث صرح وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان، في 20 آب/ أغسطس الماضي، بأن" بلاده لن تقوم بالتطبيع مع إسرائيل أسوة بالإمارات ما لم يتم التوصل لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".آ