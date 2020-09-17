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عدن - ياسمين التهامي - فوائد غير متوقعة لتناول الشاي الأبيض.. بعضها سيدهشك !

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جديد اب برس

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قل الشاي الأبيض أهمية عن الأحمر، فهو يتميز باحتوائه العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان. ووفقاً لما ذكره موقع “Healthline”، إليكم أهم فوائد الشاي الأبيض على الصحة العامة. تعزيز صحة القلب يمثل الشاي الأبيض أهمية كبيرة لصحة القلب، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من مادة البوليفينول التي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية ومنع الكوليسترول الضار من التأكسد بالجسم. – فقدان الوزن الشاي الأخضر ليس النوع الوحيد الذي يساعد على فقدان الوزن، بل يلعب الشاي الأبيض دورًا كبيرًا في عملية التنحيف، إذ تساعد مادة الكاتشين المتوفرة به على تفكيك الدهون المتراكمة بالجسم. وأثبتت بعض الدراسات أن الشاي الأبيض يعمل على تعزيز معدل الأيض بالجسم، بنسبة تتراوح من 4 إلى 5%، وهو ما يعود بالنفع على عملية فقدان الوزن. – الحد من تسوس الأسنان يقدم الشاي الأبيض العديد من الفوائد لصحة الفم، لاحتوائه على مركبات تحمي الأسنان واللثة من الإصابة بالأمراض، وأبرزها: الفلوريدا: يعمل على تقوية الأسنان ويحميها من التسوس. الكاتشين: يحافظ على بياض الأسنان، عن طريق منع البلاك من التراكم على سطحها الخارجي. مادة العفص: تمنع البكتيريا من النمو والتكاثر في تجويف الفم بمساعدة مركب الفلوريدا. مضادات الأكسدة: تحمي اللثة من الالتهاب والنزيف. – مضاد للسرطان يعتبر الشاي الأبيض من المشروبات المضادة للسرطان، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الشواردة الحرة المسببة لهذا المرض الخبيث. وأظهرت إحدى الدراسات مدى فعالية الشاي الأبيض في الحد من الإصابة بالسرطان القولون والرئة. – مشروب صحي لمرضى السكري وجدت بعض الأبحاث أن للشاي الأبيض تأثيرات إيجابية على صحة مرضى السكري، إذ يساعد على ضبط نسبة السكر بالدم، ويقلل من مقاومة الإنسولين بالجسم. – تقوية المناعة لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذي يتناولون الشاي الأبيض بصورة دائمة، يتمتعون بمناعة قوية، لأن مضادات الأكسدة المتوفرة به تعزز من قدرة الجسم على مكافحة مسببات الأمراض المختلفة، مثل الفيروسات والبكتيريا. – مكافحة شيخوخة البشرة يعد الشاي الأبيض من المشروبات المفيدة لصحة البشرة عند التقدم في العمر، لأن مضادات الأكسدة الموجودة به تقلل من تأثير الإجهاد التأكسدي على الجلد، ومن ثم تقل فرص ظهور التجاعيد وخطوط الوجه. – مفيد لكبار السن يقلل الشاي الأبيض من فرص الإصابة بألزهايمر والخرف عند التقدم في العمر، لاحتوائه على مادة الكاتشين التي تساعد على تقوية الذاكرة وتحسين الوظائف المعرفية وحماية خلايا الدماغ من التلف والضمور.