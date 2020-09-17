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عدن - ياسمين التهامي - إسرائيل تكشف عن ترتيبات لتغيير الحكم في هذه الدولة الخليجية في ظل تكتم شديد (الاسم)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الصحفي والأكاديمي الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين عن ما أسماه ترتيبات لانتقال الحكم في دولة عربية. وقال في تغريدة عبر تويتر: ترتيبات انتقال الحكم فيآ الكويتآ جارية على قدم وساق وسط. تعتيم شديد. وكان أميرآ الكويتآ سافر إلى الخارج للعلاج خلال الفترة الماضية وسط أحاديث متضاربة بشأن حالته الصحية. *تويتر

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