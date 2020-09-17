شكرا لبحثكم عن خبر عمال نظافة يعثرون على لغم متفجر في عدن.. وهذا ما فعله المحافظ لملس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن / نبيل الجنيد

عثر عمال نظافة على لغم متفجر وضع بين اكوام القمامة، كما عثروا على عقد ذهب يقدر ب 400 الف ريال بمديرية صيرة في العاصمة عدن.

وكرم محافظ عدن احمد حامد لملس ومعه مدير صندوق النظافة والتحسين المهندس قائد راشد اليوم العمال.

Advertisements

واشاد محافظ عدن بالسلوك المتميز الذي تمتع به العمال في ادا الواجب الوطني و الانساني المتمثل بحماية المواطنين من اللغم وادا الامانة الى اهلها . . معبرا عن شكره وتقديره لصندوق النظافة لما يبذله من عمل جبار في ظروف استثنائية تعيشها محافظة عدن . . مؤكدا حرص السلطة المحلية النهوض بمكانة الصندوق و اعادة تحسين ونظافة عدن الى وضعها الصحيح ..

وقال مدير عام صندوق النظافة قائد راشد ان تكريم العمال يمثل فخرا لكافة موظفي وعمال الصندوق لما يتمتع به العمال من اخلاص و امانة في ادا الواجب خدمة لمدينة عدن و ابنائها الاحرار .

وعبر عمال النظافة اللذين تم تكريمهم بمبالغ رمزية وشهائد تقديرية عن اعتزازهم بهذا التكريم مؤكدين عزمهم في مواصلة ادا الواجب بكل اخلاص وتفاني .