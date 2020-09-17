شكرا لبحثكم عن خبر حصري .. امن لحج يلقي القبض على قاتل اسرة التواهي بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدام اللحجي ( خاص ):

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية الحوطة صباح اليوم من إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل أسرة كاملة في العاصمة عدن.

وبشأن تفاصيل الجريمة كشف مدير أمن الحوطة الملازم عواد أحمد الشلن للصحيفة عملية إلقاء القبض على المتهم فقال :" بفضل الله تعالى ثم بجهود عناصر الأمن في شرطة الحوطة تمكنا من القبض على المتهم بجريمة قتل أسرة كاملة في العاصمة عدن.

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وبحسب تصريح الشلن أكد بأن الجهات الأمنية في العاصمة عدن ولحج وتواصلنا بشأن واقعة ارتكاب جريمة قتل أسرة كاملة في مديرية التواهي عدن.

وقال :" وبعد اشعارنا بتفاصيل الجريمة المروعة أمرنا تحريات الأمن بجمع كافة المعلومات والأدلة التي قد توصلنا إلى المتهم تحركت الأجهزة الأمنية في مديرية الحوطة إلى منطقة الشظيف مديرية تبن الساعة العاشرة وعقب عملية بحث وتحري القينا القبض على المتهم ويدعى (عبده وهيب عبده حسن) في عقده الثالث.

وأشار الشلن :" سيتم تسليم المتهم إلى الجهات الأمنية المختصة في العاصمة عدن.

وشهدت العاصمة عدن جريمة مروعة راح ضحيتها أسرة مكونة من أب وزجته وطفلتهما البالغة من العمر 6 أعوام.