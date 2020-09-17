شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يحشد ويعزز قواته على حدود الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وصلت تعزيزات جديدة لذراع إيران في اليمن، مليشيا الحوثي، إلى جبهات شمالي الضالع تضم شحنة أسلحة ومقاتلين.

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ووفقا لمصدر عسكري: إن تعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي من المقاتلين وصلت قطاع الثوخب، بالإضافة إلى شاحنة مموهة اتجهت من حبيل السماعي وصبيرة يعتقد أنها تحمل تموينا عسكريا وأسلحة وذخائر.

وأضاف المصدر إن الاستطلاع الحربي رصد وصول 4 أطقم لمليشيا الحوثي إلى محيط حبيل العبدي ضمن جبهات مديرية قعطبة ومريس.

وساد الجبهة على المستوى القتالي هدوء نسبي شابه قصف مدفعي متبادل لا سيما في قطاع جبهة المشاريح وتعمل خلالها القوات الجنوبية على دك مربض نيران مليشيا الحوثي الإرهابية.