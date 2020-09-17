شكرا لبحثكم عن خبر في خطوة غير مسبوقة.. السعودية تحظر التمييز بين النساء والرجال والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - بعد عدة قرارات سعت إلى تعزيز بيئة العمل السعودية وتمكين المرأة للعمل، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار التنظيم الموحّد لبيئة العمل، وذلك لمواكبة التطورات التي تشهدها سوق العمل السعودي، من أبرز بنوده «حظر التمييز بين أجور العاملين من النساء والرجال في العمل ذي القيمة المتساوية».
ويهدف القرار إلى تهيئة بيئة العمل الجاذبة والآمنة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين والمواطنات، ومعالجة التحديات التي تواجه العاملين وأصحاب العمل، حيث يشتمل هذا التنظيم على ضوابط تشغيل العاملين في الأنشطة كافة.
وجاء ضمن بنود القرار، ضوابط تشغيل العاملين في الأنشطة كافة، وفيها أكدت أنه «يُحظر على صاحب العمل التمييز بين العاملين لديه سواءً في أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه مثل الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى».
كانت هذه تفاصيل خبر في خطوة غير مسبوقة.. السعودية تحظر التمييز بين النساء والرجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.