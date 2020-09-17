شكرا لبحثكم عن خبر في خطوة غير مسبوقة.. السعودية تحظر التمييز بين النساء والرجال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعد عدة قرارات سعت إلى تعزيز بيئة العمل السعودية وتمكين المرأة للعمل، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار التنظيم الموحّد لبيئة العمل، وذلك لمواكبة التطورات التي تشهدها سوق العمل السعودي، من أبرز بنوده «حظر التمييز بين أجور العاملين من النساء والرجال في العمل ذي القيمة المتساوية».

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ويهدف القرار إلى تهيئة بيئة العمل الجاذبة والآمنة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين والمواطنات، ومعالجة التحديات التي تواجه العاملين وأصحاب العمل، حيث يشتمل هذا التنظيم على ضوابط تشغيل العاملين في الأنشطة كافة.

وجاء ضمن بنود القرار، ضوابط تشغيل العاملين في الأنشطة كافة، وفيها أكدت أنه «يُحظر على صاحب العمل التمييز بين العاملين لديه سواءً في أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه مثل الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى».