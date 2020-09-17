شكرا لبحثكم عن خبر طائرة الأمم المتحدة تعيد جثة محافظ البيضاء الحوثي الى صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل جثمان القيادي البارز في مليشيا الحوثي التابعة لإيران، والمعين من قبلها محافظاً لمحافظة البيضاء، وسط اليمن، اللواء علي محمد المنصوري، مساء الثلاثاء، إلى مطار صنعاء الدولي على متن طائرة أممية.

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وقال مصدر ملاحي، إن الطائرة الأممية التي أوصلت جثمان المنصوري إلى مطار صنعاء الدولي، أقلت وفد المليشيا المفاوض إلى جنيف لاستئناف مباحثات ملف الأسرى والمعتقلين المتعثر.

وذكر المصدر أن المنصوري كان في رحلة خارج البلاد، لتلاقي العلاج من إصابات بالغة الخطورة تعرض لها خلال مواجهات مع القوات الحكومية قبل أشهر.