شكرا لبحثكم عن خبر اول مطالبة علنية لمحافظ عدن بالاستقالة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وجه الكاتب والصحفي الجنوبي ماجد الداعري، المهتم بالشأن الاقتصادي والمصرفي، نصيحة إلى محافظ عدن احمد حامد لملس بتقديم استقالته حفاظا على ما تبقى من ماء الوجه وعلى طريقة المحافظ الأسبق عبدالعزيز المفلحي بعد وصول حرب الخدمات إلى أوجها اليوم بعدن لإفشاله كما كان متوقعا.

وعبر الداعري في مشاركته ببرنامج قضايانا على قناة الغد المشرق أمس، عن استغرابه من مسارعة المجلس الانتقالي الى تسلم منصب محافظ عدن قبل تسلم مدير أمنها لتكامل نجاح اي جهود او تحركات لإنقاذ العاصمة الجنوبية الغارقة في أزمات خدمية غير مسبوقة، وتجاهله لكل التحديات والصعوبات التي سبق وأن عاشها أغلب قادة الانتقالي خلال تجاربهم في العمل مع الشرعية التي حرصت وتحرص اليوم أكثر على محاربتهم لإظهارهم بموقف الفاشلين بهدف إحراقهم شعبيا بوصفهم عاجزين عن تقديم اي خدمة للشعب الجنوبي.

وتمنى الداعري لو ان محافظ عدن ختم حديثه الصحفي أمس الاول عن الكهرباء ووجود عملية منظمة لتحطيم عدن وخلق حالة غير مستقرة بين المواطنين بتقديم استقالته لتعرية الشرعية وفضح إصرارها على محاربة كل ماهو جنوبي وافشاله بكل الطرق والامكانيات، بعد تأكيده بتخلي الحكومة عن كل مسؤولياتها تجاه عدن واضطراره إلى اللجوء إلى تجار جنوبيين لاستلاف محروقات لمحطات توليد الطاقة الكهربائية خلال الأيام الخمسة الماضية، بعد تخلي الشرعية بشكل تام عن مسؤوليتها وواجباتها في توفير محروقات الكهرباء.

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وأشار الداعري إلى أن ما تعانيه عدن كان متوقعا وسبق له وأن تحدث فيه أكثر من مرة وعبر ذات البرنامج قبل إتفاق الرياض وآليته التسريعية وقبل تعيين محافظ لعدن ومسارعته لتسلم مهامه دون ضمانات وقبل تشكيل حكومة المحاصصة والمناصفة المنتظرة لمعرفة حجم التوافقات والامكانيات والصلاحيات المتاحة أمامه ومدى تمكينها لها من القيام بأهم الخدمات الأساسية لأهالي العاصمة الجنوبية الغارقة في أزمات خدمية وانقطاعات للتيار الكهربائي لساعات غير مسبوقة.

مؤكدا ان خدمات الكهرباء والمحروقات والماء والمرتبات التزامات حكومة ومسؤولية الدولة وليس المحافظ.

وجزم الداعري بان صبر الشعب الجنوبي قد نفذ وتجاوز الحدود وأن معاناته قد فاقت الاحتمال ولن يستمر انتظاره لوعود الانتقالي بتحسين ظروفه المعيشية والخدمية إلى مالا نهاية.