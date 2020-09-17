مستوطنون صهاينة ينفذون اعتداء جديد ومستفز للمسجد الأقصى صباح اليوم

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يزيد بن سلمان - شبوة - اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن 124 مستوطنا،، تجولوا في أرجاء المسجد ، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.
من جهة أخرى هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، منزلاً في بيت سيرا غرب رام الله، بحجة البناء دون ترخيص.
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