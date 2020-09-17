شكرا لبحثكم عن خبر مستوطنون صهاينة ينفذون اعتداء جديد ومستفز للمسجد الأقصى صباح اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن 124 مستوطنا،، تجولوا في أرجاء المسجد ، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.

من جهة أخرى هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، منزلاً في بيت سيرا غرب رام الله، بحجة البناء دون ترخيص.