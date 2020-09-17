- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدر فضل العرابي يستعرض ما وراء التدخلات الإيرانية والتركية ببلادنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020
الشحات غريب
تحدث الدكتور بدر فضل العرابي عضو هيئة التدريس بجامعة عدن عن التدخلات التركية والإيرانية في اليمن؟
وأضاف العرابي في تصريحات خاصة حول التدخلات الإيرانية والتركية؛ وقال: فتدخلات إيران لها مرجعياتها، كالصراع الإسلامي التاريخي بين الشيعة والسنة ، الذي يترقى إلى محاولة إيران الانتقام من المملكة العربية السعودية ، وتأسيس بؤرة تطل على المملكة العربية السعودية ،تستطيع إيران من خلالها ضرب المملكة في أي حين تشاء ،وكذلك حتى تضمن زعزعتها أمن المملكة عبر حلفائها الإسلاميين ( الشيعة في اليمن ) كعدو أيديولوجي مرة ، وعدو اقتصادي وعسكري حليف لقوى دولية مناوئة لإيران وحلفائها .
أما التدخلات التركية، فلا تزيد عن الأطماع التاريخية المرجعية لتركيا في الإقليم العربي من جهة ، وعن حماية قوى الإسلام السياسي المتوافقة مع منهجها ونظامها السياسي الحالي ؛ لكن ذلك الحلف يبدو أشبه بقناع يخفي كثير من الأطماع الاقتصادية والاستثمارية الشخصية للنخبة الحاكمة في تركيا ونخب الإسلام السياسي في مصر وتونس واليمن ،والتي التقت مؤخراً تحت إطار تنظيم الإخوان الدولي الذي التقت فيه وبشكل غير معلن الإحزاب الإسلامية العربية ،كتنظيم العدالة والتنمية في تونس وإخوان مصر والتجمع اليمني للإصلاح مؤخراً ، ومايزال الباب مفتوحاً لكل الجماعات الإرهابية المشبوهة من القاعدة وداعش والحركات ذات الصبغة الإسلامية المتطرفة ومافيات الرأسمال السياسي التي انتجتها الأنظمة السياسية العربية الفاسدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بدر فضل العرابي يستعرض ما وراء التدخلات الإيرانية والتركية ببلادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.