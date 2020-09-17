بدر فضل العرابي يستعرض ما وراء التدخلات الإيرانية والتركية ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

الشحات غريب

تحدث الدكتور بدر فضل العرابي عضو هيئة التدريس بجامعة عدن عن التدخلات التركية والإيرانية في اليمن؟

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وأضاف العرابي في تصريحات خاصة حول التدخلات الإيرانية والتركية؛ وقال: فتدخلات إيران لها مرجعياتها، كالصراع الإسلامي التاريخي بين الشيعة والسنة ، الذي يترقى إلى محاولة إيران الانتقام من المملكة العربية السعودية ، وتأسيس بؤرة تطل على المملكة العربية السعودية ،تستطيع إيران من خلالها ضرب المملكة في أي حين تشاء ،وكذلك حتى تضمن زعزعتها أمن المملكة عبر حلفائها الإسلاميين ( الشيعة في اليمن ) كعدو أيديولوجي مرة ، وعدو اقتصادي وعسكري حليف لقوى دولية مناوئة لإيران وحلفائها .

أما التدخلات التركية، فلا تزيد عن الأطماع التاريخية المرجعية لتركيا في الإقليم العربي من جهة ، وعن حماية قوى الإسلام السياسي المتوافقة مع منهجها ونظامها السياسي الحالي ؛ لكن ذلك الحلف يبدو أشبه بقناع يخفي كثير من الأطماع الاقتصادية والاستثمارية الشخصية للنخبة الحاكمة في تركيا ونخب الإسلام السياسي في مصر وتونس واليمن ،والتي التقت مؤخراً تحت إطار تنظيم الإخوان الدولي الذي التقت فيه وبشكل غير معلن الإحزاب الإسلامية العربية ،كتنظيم العدالة والتنمية في تونس وإخوان مصر والتجمع اليمني للإصلاح مؤخراً ، ومايزال الباب مفتوحاً لكل الجماعات الإرهابية المشبوهة من القاعدة وداعش والحركات ذات الصبغة الإسلامية المتطرفة ومافيات الرأسمال السياسي التي انتجتها الأنظمة السياسية العربية الفاسدة.