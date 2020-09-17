اختتام دورة تدريبية في مجال الكوافير بمدينة الغيضة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020 الخليج 365 - متابعات جرى اليوم بمدينة الغيضة توزيع المنح المقدمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان للمستفيدات في ختام دورة تدريبية في مجال الكوافير في إطار برنامج المساحة الآمنة للنساء والفتيات.

واشادت الوكيلة المساعد لشؤون المرأة بمحافظة المهرة الأستاذة خديجة باكريت في حفل التسليم ببرنامج المساحة الآمنة وأهميته في تنمية المرأة والرفع من قدراتها الاقتصادية وتوفير مساحة آمنة كافية للأسرة. Advertisements واكدت باكريت اهتمام السلطة المحلية ودعمها لمثل هذه المبادرات التي تساهم في إحداث استقرار مجتمعي متميز. وأشار مدير مشروع الحماية ودعم سبل العيش أن المشروع يستهدف الأسر الأشد فقرا والنساء المعنفات والنازحات لتحسين أوضاعهن من خلال دمجهم بالمشاريع الاقتصادية الصغيرة المدرة للدخل .. موضحا بأن المشروع استفادت منه 33 متدربة في مجال الخياطة و17 في الكوافير. وقدمن المستفيدات الشكر للداعمين في المساحة الآمنة ومعهد اسكاي للتدريب وللمدرب مصطفى القادري و المدربة هدى الدموني.. داعيات إلى تبني المزيد من مثل هذه المشاريع في محافظة المهرة.

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