شكرا لقرائتكم خبر عن "السودان": المتفجرات التي تم ضبطها كافية لنسف الخرطوم وتشبه متفجرات مرفأ بيروت ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المدعي العام السوداني اليوم الأربعاء أن كمية المتفجرا ت التي تم ضبطها كافية لنسف الخرطوم بأكملها . كما أكد في مؤتمر صحفي قبل قليل أن المواد التي تم ضبطها تشبه تك التي انفجرت في مرفأ بيروت . Advertisements ووفقاً لوسائل إعلام سودانية ، فقد ضبطت السلطات السودانية أخطر وأكبر خلية متفجرات في العاصمة الخرطوم. وتم القبض على عشرات المتهمين وآلاف العبوات الناسفة شديدة الخطورة، وقالت أن التحقيقات تجري مع المتهمين على نطاق واسع ، كما تم عقد مؤتمر صحفي اليوم للكشف عن تفاصيل الخلية وستوافيكم " صدى " بالمستجدات .

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