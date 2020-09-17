شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو بث اول اعتراف لـمرتكب ثاني أبشع جريمة في شارع القيادة بـ صنعاء بعد قضية الشهيد الأغبري والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نشر ما يسمى بركز الاعلام الامني على شبكة اليوتيوب مقطع فيديو يعد الأول من نوعه يوثق اعتراف القاتل هيثم عبدة محمد حسن الذي يبلغ من العمر 24 سنه ، وهو يروي تفاصيل ارتكاب جريمته الشنعاء بحق صديقه في شارع القيادة .
واعترف المجرم قائلاً : حاولت تخويفه لكنه قام بمقاومتي ومن ثم اطلقت النار على راسه من الخلف وأخذت مستلزماته كالتلفون وغيره .
واشارة الاجهزة الأمنية ان سبب جريمة القتل تداولت كثيراً هذه الايام وهي فتاة تمكث في احدى فنادق صنعاء حدث الخلاف بينهما ومن ثم ذهب المجرم لتنفيذ عمليته
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