شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو بث اول اعتراف لـمرتكب ثاني أبشع جريمة في شارع القيادة بـ صنعاء بعد قضية الشهيد الأغبري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر ما يسمى بركز الاعلام الامني على شبكة اليوتيوب مقطع فيديو يعد الأول من نوعه يوثق اعتراف القاتل هيثم عبدة محمد حسن الذي يبلغ من العمر 24 سنه ، وهو يروي تفاصيل ارتكاب جريمته الشنعاء بحق صديقه في شارع القيادة .

واعترف المجرم قائلاً : حاولت تخويفه لكنه قام بمقاومتي ومن ثم اطلقت النار على راسه من الخلف وأخذت مستلزماته كالتلفون وغيره .

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