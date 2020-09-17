اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد بالفيديو بث اول اعتراف لـمرتكب ثاني أبشع جريمة في شارع القيادة بـ صنعاء بعد قضية الشهيد الأغبري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو بث اول اعتراف لـمرتكب ثاني أبشع جريمة في شارع القيادة بـ صنعاء بعد قضية الشهيد الأغبري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر ما يسمى بركز الاعلام الامني على شبكة اليوتيوب مقطع فيديو يعد الأول من نوعه يوثق اعتراف القاتل هيثم عبدة محمد حسن  الذي يبلغ من العمر 24  سنه ، وهو يروي تفاصيل ارتكاب جريمته الشنعاء بحق صديقه في شارع القيادة .

واعترف المجرم قائلاً : حاولت تخويفه لكنه قام بمقاومتي ومن ثم اطلقت النار على راسه من الخلف وأخذت مستلزماته كالتلفون وغيره .

Advertisements

واشارة الاجهزة الأمنية ان سبب جريمة القتل تداولت كثيراً هذه الايام وهي فتاة تمكث في احدى فنادق صنعاء حدث الخلاف بينهما ومن ثم ذهب المجرم لتنفيذ عمليته   

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو بث اول اعتراف لـمرتكب ثاني أبشع جريمة في شارع القيادة بـ صنعاء بعد قضية الشهيد الأغبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا