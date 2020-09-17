شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. شخص يقتل صاحب محل جوالات في محافظة يمنية والدوافع غير معروفة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مقتل أحد أصحاب المحلات التجارية الخاصة بالهواتف.

ويظهر الفيديو دخول شخص يلبس الثوب ومسلح إلى داخل محل الجوالات ، ليدخل في مشادة كلامية معه تتطور إلى اشتباك بالأيدي ثم إطلاق نار من المسلح على مالك المحل بأكثر من ثلاث طلقات ليرديه قتيلا.

ولم يتم التأكد بعد من مكان الحادثة والدوافع إلى ذلك غير أن بعض المعلقين ذكر أن الحادثة لها صلة بمسألة الابتزاز.

وشهدت إحدى محلات الجوالات في اليمن جريمة بشعة هو الأولى من نوعها والمتمثلة بقضية تعذيب وقتل الشاب عبد الله الأغبري في محلات السباعي بشارع القيادة في العاصمة صنعاء