شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. البحسني يزور موقع انفجار غلّاية البخار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بزيارة لموقع انفجار غلّاية البخار التابعة لشركة المستأجرة قبالة مصنع المكلا لتعليب الأسماك "الغويزي" بمنطقة خلف بمدينة المكلا.

واطلع المحافظ على حجم الأضرار نتيجة الانفجار بموقع الشركة، متعرفاً من نائب المدير العام لمصنع المكلا لتعليب الأسماك خالد عبدالرحمن غزي على الأضرار التي خلفها الانفجار بالمصنع، والتي أثرت على عملية الإنتاج وأحدثت أضراراً بمنشأة المصنع. Advertisements ووجه المحافظ بسرعة تفعيل عمل اللجنة المشكلة لدراسة أسباب الحادث والرفع بتقرير عاجل للسلطة المحلية، مشدّداً على تعزيز جوانب السلامة بالمصنع ومنشآت النفط والميناء والمرافق المجاورة للمنطقة الصناعية بخلف.

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