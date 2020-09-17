شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس، الموافق 17 يوليو/تموز 2020 وهي كالتالي:

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/501605/ تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/501606/ تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في أسواق العاصمة عدن https://www.elyamnelaraby.com/501607/ أسعار الخضروات والفواكه في أسواق صنعاء.. تعرف عليها Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/501608/ الإمارات تواصل توزيع مساعدات للمواطنين في الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/501633/ الهجرة الدولية: تقديم مساعدات لأكثر من 192 ألف يمني https://www.elyamnelaraby.com/501634/ المليشيا تواصل فرض جبايات على مطاعم ومحال تجارية https://www.elyamnelaraby.com/501635/ مصرع عشرات الحوثيين بكمين للقوات الحكومية في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/501638/ مقتل عناصر حوثية بغارات للتحالف في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/501652/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.