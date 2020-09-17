شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد ظهورها من غير بنطلون.. نجمة مسلسل " باب الحارة " تستفز جمهورها بإطلالة جديدة بدون حمالة صدر.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداولت عدة منصات متخصصة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لنجمة مسلسل باب الحارة الجزء الحادي عشر الفنانة الشهيرة كندة حنا وهي تستعرض مفاتن جسدها من خلال صورة التقطتها من قمة إحدى الجبال في سوريا.

بعد نشر الصورة من خلال حسابه على موقع انستغرام أثارت اندهاش الجمهور نظراً لشجاعتها بظهورها من أعلى الجبل ومن غير ارتدائها لحمالة الصدر كما أفاد البعض.

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كما أعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال التعليقات بتميز النجمة بإطلالتها هذه المرة بالإضافة إلى تسريحة شعرها وملابسها المتناسقة معها.

ظهرت النجمة باطلالة مبتسمة على عكس غالبية الفنانين الذي يظهرون بتلكف مبالغ فيه. وابرز تلك الصورة مفاتن صدرها واجزاء من نهديها، من خلف فستانها الشفاف ذات اللون الاسود الجذاب.

مؤخراً ظهرت كندة حنا من خلال صورة فاضحة كاشفة من خلالها فخذيها وبعد قيامها بنشر الصورة عبر متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة عن غضبهم الشديد منتقدين لها.

فيما علق بعضهم من خلال خاصية ستوري على انستغرام “ظهرت كندة حنا من غير بنطلون كاشفة فخذيها بدون أن تضع أي مواد تجميلية على وجهها”.

كم ظهرت في المقطع المصور القصير مع زوجها المخرج السوري ناجي طعمة وهي تمسك بآلة رفع الرموش المستخدمة من قبل النشاء.