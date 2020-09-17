شكرا لبحثكم عن خبر صنعاء: الحوثيون يستدعون مشرفيهم للتعرف على الجثث العائدة من مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استدعت ميليشيا الحوثي المشرفين التابعين لهم للتعرف على الجثث العائدة من جبهات مأرب بعد امتلأ ثلاجات المستشفيات .

وقالت مصادر طبية " امس الأربعاء أن المشرفين حضروا إلى المستشفيات في العاصمة صنعاء بعد استدعاء الميليشيا لهم للتعرف على الجثث المتواجدة في مستشفى الكويت والمستشفى العسكري والمستشفى الجمهوري ومستشفى 48 .

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وأضافت المصادر أن الحوثيين أخرجوا عشرات الجثث التي تم التعرف عليها وسط أنباء عن إبلاغ الميليشيا الحوثية لعشرات الأسر بإقامة صلاة الغائب على أقاربهم والذين لا توجد لهم جثث بعد احتراقها وتفحمها .

وأكدت المصادر أن الحوثيين دفنوا عشرات الجثث في صحاري مارب و الجوف والتي تعرضت لغارات الطيران وتحولت إلى أشلاء بالإضافة إلى التنصل عن قيام الميليشيا بواجبها مثل تكاليف الدفن وغيرها وهو ماجعلهم يدفنوا غالبية الجثث في الصحاري .

هذا وتكبد الحوثيين خسائر بشرية فادحة في صفوفها وهو ما دفعها للزج بالأطفال وارغام المشرفين للتوجه للجبهات بهدف السيطرة على محافظة مارب والتي باتت ثقب اسود يلتهم تعزيزات الميليشيا الحوثية .