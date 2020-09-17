مصرع عشرات الحوثيين بكمين للقوات الحكومية في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

نفذت القوات الحكومية المسنودة بالمقاومة الشعبية، كميناً محكماً استهدف عناصر المليشيا الحوثية المدعومة من إيران على أطراف مديرية ماهلية جنوبي مأرب، أسفر عن مقتل العشرات، تزامناً مع غارات جوية محكمة نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.



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ونقل الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية "سبتمبر نت" عن قائد اللواء 159 مشاة العميد سيف الشدادي قوله، إن أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية نفّذوا صباح اليوم الأربعاء كميناً محكماً وناجحاً لمجاميع تابعة لمليشيا الحوثي المتمردة في ماهلية، أسفر عن مصرع العشرات من عناصر المليشيا، وسقوط عشرات الجرحى، إلى جانب خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد.

وتابع العميد الشدادي، إن أبطال الجيش تمكنوا من السيطرة على مواقع عسكرية استراتيجية كانت تتمركز فيها مجاميع حوثية متمردة، فيما استهدف طيران التحالف العربي بعدة غارات مركزة تعزيزات للمليشيا الحوثية، كانت في طريقها إلى ذات الجبهة، وأسفرت الغارات الجوية عن تدمير 8 أطقم قتالية ومصرع جميع من كانوا على متنها