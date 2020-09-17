المليشيا تواصل فرض جبايات على مطاعم ومحال تجارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

واصلت مليشيا الحوثي، فرض الجبايات على ملاك المطاعم والمولات والمحلات التجارية المختلفة وتجار الأدوية والشركات الخاصة في العاصمة صنعاء.



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وذكرت مصادر مطلعة أن مليشيا الحوثي أرسلت لجاناً لملاك المطاعم والمولات والمحلات التجارية المختلفة وتجار الأدوية والشركات تطالبهم بدفع جبايات مالية باهظة تحت مسمى دعم "قافلة 21 سبتمبر" الجبهات بمناسبة مرور ألفي يوم على الصمود في مواجهة ما تسميه "العدوان".

وذكرت المصادر أن اللجان تقوم بالنزول الميداني منذ أيام إلى جميع المحلات المستهدفة وفرضت مبالغ باهظة على كل محل.

وأضافت، أن لجان الحوثي هددت أصحاب المحالات الذين رفضوا دفع المبالغ بالتضييق عليهم وإغلاق محلاتهم بذرائع واهية