شكرا لبحثكم عن خبر استقالة قيادي عسكري في الإنتقالي الجنوبي لهذا السبب.! (نص الاستقالة ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قدم العقيد وقائد كتيبة حزم 4 التابعة لمليشيات الانتقالي الجنوبي ابومهتم رامي الصميدي استقالته من قيادة الكتيبة . وقال ابومهتم في نص استقالته : " انه في الفترة الأخيره قد تعرض إلى مجموعة من الأحداث المتتالية التي لايمكن ان يحقق شي في ظل استمرارها حسب وصفه واثرت على قدرته على الإلتزام بمهام العمل.

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