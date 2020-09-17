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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكشف عن السر الذي احتفظ به عبدالله الأغبري ودفع الجناة لقتله الخميس 17 سبتمبر 2020 الخليج 365 كشفت مصادر مطلعة، عن السر الذي كان يحتفظ به المغدور به عبدالله الأغبري، ودفع الجناة لقتله في العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع الماضي.

Advertisements وبحسب المصادر فإن عبدالله الاغبري كان يحتفظ بذاكرة فيها أدلة على الجناة الذين ارتكبو جريمة قتله. وذكرت المصادر ان الذاكرة التي كانت بحوزة الأغبري تثبت ان المتهمين متورطين بجرائم ابتزاز نساء بعد تصويرهن واستغلالهن، واشياء اخرى ايضا.

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