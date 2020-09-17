عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ليلة مؤلمة لميليشيات الحوثي في جبال مراد بمحافظة مأرب

الخميس 17 سبتمبر 2020

الخليج 365

عاشت ميليشيا الحوثي ليلة دامية، في جبال مراد بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني بمعية قبائل مراد من دحر وكسر هجمات ميليشيا الحوثي في مديرية رحبة وتكبدت الميليشيا خسائر موجعة في الأرواح والعتاد.



وقالت مصادر عسكرية إن المعارك الليلية تواصلت حتى الساعات الأولى من الصباح، وأسفرت عن مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي.

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وأكدت المصادر وقوع عدد أخر من العناصر الحوثية المسلحة بين أسير بيد قوات الجيش الوطني وجريح.

وأظهرت مجموعة من الصور جثث عناصر الميليشيا الحوثية مترامية في شعاب ووديان حدباء القرادعة ونجد المجمعة بمديرية رحبة تركتهم الميليشيا الحوثية خلفها ولاذت بالفرار.

ويجدر الاشارة إلى أن قوات الجيش الوطني أرسلت تعزيزات كبيرة إلى جبهة رحبة بمأرب بعد أن قامت ميليشيا الحوثي بهجمات بائت بالفشل بعد وصول التعزيزات.