شكرا لبحثكم عن خبر اعلامي يكشف عن ظاهرة غريبة تنتشر في شوارع إب .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الاعلامي محمد مزاحم مستشار محافظ اب وسط اليمن التي تقع تحت سيطرة الحوثيين في منشور على صفحتة بالفيسبوك ان ظاهرة انتشرت في مدينة إب بالآونة الأخيرة إقامة حفلات الأعراس في خيام كبير تنصب في عمق شوارع المدينة ، بحيث تقطع حركة سير السيارات بشكل كلي في الاتجاهين، وقد يستمر نصب الخيام لمدة أسبوع..!!

واوضح ان هذه الظاهرة بلا شك تتسبب في توقف حركة السير ، مما يؤدي إلى صعوبة في وصول الخدمات الأساسية للمنازل كوايتات الماء ، وإسعاف المرضى والإزعاج للجيران بالمكبرات الصوتية ..!!

وتسأل هنا عن الجهة المعنية التي تمنح ترخص تحويل الشوارع الرئيسية والثانوية إلى مكان خاص لإقامة الأعراس ..!

وذكر ان الجهات المعنية تغييب أمام هذه الظاهرة ..!!