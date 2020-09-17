شكرا لبحثكم عن خبر ضعف شبكات الإنترنت في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مشتركون في خدمة الإنترنت أن الشبكات الموصلة للإنترنت في عدن تشهد ضعفا شديدا. وأكد المشتركون أن خدمتي "يمن نت" و "عدن نت" شهدتا ضعفا كبيرا في سرعة التصفح كما أن التغطية تنفصل لفترة من الوقت في اليوم. Advertisements وطالب المشتركون وزارة الاتصالات بتوضيح سبب ضعف الإنترنت وحل المشكلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضعف شبكات الإنترنت في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.