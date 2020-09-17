شكرا لمتابعة خبر عن دول غربية توجه رسالة حاسمة إلى السعودية بشأن قتلة الصحفي خاشقجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت دول غربية انتقادات حادة للمملكة العربية السعودية، على خلفية الأحكام النهائية التي أصدرها القضاء السعودي بشأن قضية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

وطالب بيان مشترك وقّعته نحو 29 دولة، منها ألمانيا وأستراليا وبريطانيا وكندا في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتقديم المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي إلى العدالة.

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وقال سفير ألمانيا بالأمم المتحدة، مايكل فون أونغيرن-شتيرنبيرغ، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: ’’نشدد على الحاجة إلى المحاسبة الكاملة والمحاكمة الشفافة للضالعين في قتل جمال خاشقجي‘‘.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، يوم 7 سبتمبر/أيلول الجاري، إغلاق قضية "مقتل جمال خاشقجي" بشقيها العام والخاص، وصدور أحكام نهائية بحق 8 أشخاص مدانين فيها.

وأصدرت النيابة العامة عقوبات بالسجن 20 عامًا على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 متهمين.

وكانت قد أصدرت سابقًا أحكامًا بالإعدام على خمسة أشخاص في القضية ذاتها، إلّا أنها عادت لتخفف الحكم بعد إعلان أبناء الصحفي القتيل "عفوهم'" عن قتلة أبيهم.

وقتل خاشقجي، الصحفي السعودي، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية على يد فريق اغتيال سعودي خاص، وأدى هذا الحادث إلى تدهور حاد في العلاقات بين أنقرة والرياض.