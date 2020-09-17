شكرا لمتابعة خبر عن قرار جديد من مملكة البحرين تجاه السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مملكة البحرين، امس الأربعاء، عن إجراءات دخول القادمين إليها من السعودية في ظل أزمة كورونا.

واشترطت البحرين على جميع المسافرين القادمين إلى البلاد عن طريق جسر الملك فهد خضوعهم للفحص المخبري للكشف عن فيروس كورونا ، ودفع مبلغ 60 دينارًا بحرينيًا قيمة التكلفة.

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كما اشترطت تحميل المسافرين تطبيق ’’مجتمع واعي‘‘ والتسجيل فيه، مبينةً أن القادمين يتم استثناؤهم من هذا الإجراء عند إبراز نتيجة الفحص إذا كانت سلبية والتي تم إجراؤها قبل المغادرة من البحرين عبر التطبيق، حيث تسري لمدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية.

أهابت المملكة بجميع المسافرين القادمين إلى البحرين لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة، والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصحية كافة الصادرة عن الجهات المعنية في السعودية، مع ضرورة التزامهم بتعليمات العزل الذاتي لحين حصولهم على نتيجة سالبة للفحص عند الدخول.

وأشارت إلى أنه سيتم التواصل مع المسافر من قبل السلطات الصحية حال كانت نتيجة الفحص إيجابية، داعية إلى مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وكانت هيئة إدارة مطارات البحرين أعلنت أن المملكة ستسمح بدخول مواطني مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الإلكترونية والمؤهلين للحصول على تأشيرات عند الوصول اعتبارًا من يوم 4 سبتمبر/أيلول الجاري.