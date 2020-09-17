شكرا لبحثكم عن خبر مجدداً.. الخطر يهدد عدد من المحافظات بسبب الأمطار ويمتد إلى البحر.. وتحذيرات للصيادين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم استقرار الأجواء ؛ وهطول أمطار متفاوتة الشدة على معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .
وأشار المركز في نشرته التنبيهية، إلى استمرار حالة عدم الاستقرار النسبي في الأجواء خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من المرتفعات الجبلية وخاصة المرتفعات الجنوبية الغربية والوسطى .
وأفاد المركز بهطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات ( تعز ، إب ، الضالع ، البيضاء وذمار ؛لآفتاً إلى إمكانية امتدادها إلى أجزاء من المرتفعات الجبلية المحاذية للسواحل الغربية خاصة محافظات حجة، المحويت وريمة ؛ وقد تشمل الأمطار أيضاً أجزاء متفرقة من المناطق الداخلية المحاذية للسواحل الجنوبية.
وتوقع استمرار نشاط الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى وتتراوح سرعتها بين 15- 35 عقدة.
ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول ؛محذراً الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى.
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