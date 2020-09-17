شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. صور الليلة المؤلمة لعصابات الحوثي في جبال مراد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عاشت ميليشيا الحوثي ليلة دامية لم تفق منها لحد هذه اللحظة، في جبال مراد بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني بمعية قبائل مراد من دحر وكسر هجمات ميليشيا الحوثي في مديرية رحبة وتكبدت الميليشيا خسائر موجعة في الأرواح والعتاد.

وقالت مصادر عسكرية أن معارك ليلة أمس المتواصلة حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء أسفرت عن مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي.

وأكدت المصادر وقوع عدد أخر من العناصر الحوثية المسلحة بين أسير بيد قوات الجيش الوطني وجريح.

Advertisements

وأظهرت مجموعة من الصور جثث عناصر الميليشيا الحوثية مترامية في شعاب ووديان حدباء القرادعة ونجد المجمعة بمديرية رحبة تركتهم الميليشيا الحوثية خلفها ولاذت بالفرار.

ويجدر الاشارة إلى أن قوات الجيش الوطني أرسلت تعزيزات كبيرة إلى جبهة رحبة بمأرب بعد أن قامت ميليشيا الحوثي بهجمات بائت بالفشل بعد وصول التعزيزات.