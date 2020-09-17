شكرا لبحثكم عن خبر الاسم والصورة : الابلاغ عن فقدان جندي ابيني من قوات الساحل الغربي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - سالم لعور :
أبلغت أسرة المواطن محمد علي عبدالله مقرع من منطقة قوز النخعين بمديرية لودر محافظة أبين عن فقدان ابنهم علي محمد علي عبدالله مقرع البالغ من العمر ( 25) سنة والذي يعمل جنديا بالكتيبة الثانية في السرية الخامسة باللواء الخامس عمالقة في الخوخة بمحافظة الحديدة .
وأوضحت الأسرة ان أبنها المفقود فقد منذ تاريخ ٩ يوليو ٢٠٢٠م ولم يعد حتى الآن وتم إبلاغها من عمليات اللواء الذي يعمل فيه بأن أبنهم فقد منذ اسبوع وبحثت عنه في أماكن كثيرة ولم تعثر عليه حتى الآن .
وقالت أسرة المفقود إنها قدمت بلاغا إلى اللواء الذي يعمل فيه وتم التعميم على عمليات الدعم والإسناد بفقدان ابنهم وناشدت أسرة المفقود كل الخيرين بالبحث عن ابنهم او من يعرف عنه شيء الاتصال على الرقم التالي :
730138161
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