شكرا لبحثكم عن خبر ابتزاز بـ"100 ألف دولار" وتهديد الضحية بنشر صوره الفاضحة في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت الأجهزة الأمنية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ملابسات جريمة ابتزاز مالي بقيمة 100 الف دولار عبر موقع التواصل الاجتماعي (واتساب) بحق مواطن خليجي من قبل عصابة مكونة من شخصين في العاصمة صنعاء.

وأعلنت لإدارة العامة للبحث الجنائي بصنعاء في بيان نقله مركز الإعلام الأمني، الثلاثاء، القبض على شخصين قاما بعملية نصب على مواطن كويتي وابتزازه مبلغ 100 ألف دولار أمريكي.

ووفقاً للبيان، فإن الإدارة العامة للبحث ضبطت كلا من المدعو ” ع . غ . ا ” والمدعو ” ع . غ . ا ” عقب قيامهما بمراسلة مواطن كويتي ” ع . م . ا ” عن طريق تطبيق الواتس آب ، وهما ينتحلان شخصية فتاة.

وأضاف البيان “طلبا منه إرسال صور له وهو في أوضاع مخلة بالآداب، وبعد أن فعل ذلك بدأ المتهمان بابتزازه طالبين منه إرسال مبلغ مالي لهما مقابل عدم التشهير به ونشر صوره في مواقع التواصل”.

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وأشار إلى أن المواطن الكويتي رضخ لطلبهما وأرسل المبلغ، لكنهما استمرا في ابتزازه أكثر من مرة ، وبلغ إجمالي المبالغ التي قام بتحويلها لهما 100 ألف دولار أمريكي.

وذكرت الإدارة العامة للمباحث أنها تمكنت عبر التحريات وجمع المعلومات من تحديد تواجد المتهمين وإلقاء القبض عليهما بحوزتهما مبلغ 187 ألف ريال سعودي ، وخمسين ألف ريال يمني مشيرة إلى إحالتهما للإجراءات القانونية.

ويأتي هذا الإعلان بعد شكاوي فتيات يمنيات من تعرضن للابتزاز والتهديد بنشر صورهن من قبل العصابة التي قتلت الشاب عبد الله الأغبري بعد تعذيبه لنحو ست ساعات بسبب كشفه قضايا ابتزاز لفتيات من قبل مالك محل الجوالات الذي كان يعمل فيه وأربعة من عماله.