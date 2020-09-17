شكرا لمتابعة خبر عن لأول مرة في تاريخ اليمن .. اعتقال داعية سلفي في العاصمة الموقتة عدن بعد انتقاده للتطبيع مع إسرائيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إعلامية يمينة إن قوة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا اعتقلت داعية سلفي في محافظة عدن جنوبي اليمن .

واكد مصدر محلي ان قوة أمنية اعتقلت، الجمعة الماضية، الداعية ياسر العزاني، حينما كان يتنزه في أحد السواحل غرب محافظة عدن عقب انتقاده للتطبيع مع إسرائيل .

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فيما أشار القيادي الجنوبي والصحفي اليمني عادل الحسني إلى أن القوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا اعتقلت الداعية العزاني "على خلفية خطبة ألقاها ،تؤكد على دعم فلسطين، وتنتقد التطبيع مع إسرائيل".

واعتبر مراقبون هذه الخطوة سابقة من نوعها لاسيما وانها تحدث لأول مرة في تاريخ اليمن المعروف بمواقفه الثابتة حكومة وشعباً تجاه القضية الفلسطينية ، ورفضة القاطع لكل أشكال وصور التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل .